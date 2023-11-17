استهداف "غزة 76".. هل يعكس غضب الاحتلال من صلابة الموقف الأردني؟

زايد الدخيل

يعكس قصف المحتل الصهيوني، أول من أمس، محيط المستشفى الميداني الأردني/ غزة 76، حجم غضب الكيان الصهيوني من قوة وصلابة الموقف الأردني تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

اضافة اعلان



وبحسب مراقبين، يعبر هذا العدوان عن مدى انزعاج موقف المحتل المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.



وقالوا، في تصريحات لـ"الغد"، إن استهداف المحتل للمستشفى الأردني يعد جريمة نكراء مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، داعين الحكومة إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة المحتل، للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد، ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.



وفي هذا الصدد، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن إسرائيل لم تترك خطا أحمر إنسانيا أو قانونيا إلا وتجاوزته، وترفض أن تستمع للعالم، حيث إن الأردن مستمر في جهده المستهدف تعرية الرواية الصهيونية.



وتابع الخريشا "أن استهداف المستشفى الأردني الميداني، جاء ردا على الدور الأردني الصلب في الكشف للعالم أن ما يقوم به المحتل ليس دفاعا عن النفس؛ بل هي جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها حرب تدميرية ووحشية، وستترك أثرا ليس فقط في ما تسببه من كوارث إنسانية، بل تمتد الآثار إلى كل من يريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام.



وأوضح "في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في حربه المستعرة، ويحاول أن يغطي هذه الحرب بسرديته التي لم تعد تقدم أي شيء منطقي، فإن الأردن مستمر في تعريتها وكشف النتائج الدمارية للحرب".



وقال "إن استهداف المستشفى الميداني الأردني يعبر بشكل واضح وصريح عن مدى انزعاج موقف المحتل المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية".



من جهته، قال الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل مع شركائه، في توظيف كل الإمكانات من أجل تعرية ما يقوم به الكيان الصهيوني، وما يشكله من خطر كبير على المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها، في ضوء عدم اتخاذ موقف دولي واضح وحاسم ضده، وأيضا يعري منظومة العمل الدولية، ويقول بصراحة إن القانون الدولي والمعايير الإنسانية تطبق وفق هوية الجلاد وهوية الضحية.



وتابع عربيات "استهداف المستشفى الميداني الأردني جاء رد فعل لما يقوم به الأردن من إيصال رسائل للعالم توضح وتكشف زيف سردية الاحتلال في حربه المستعرة على غزة، وضرورة أن يدرك المجتمع الدولي خطورة ما يقوم به الكيان الصهيوني، وما يقوله الأردن هو الحقيقة التي تصف الحال كما هي".



وشدد على أن استهداف المستشفى جاء أيضا بعد انزعاج الاحتلال من الجهد الدبلوماسي الأردني الذي أنتج حالة دولية على مستوى العالم، وأسهم في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الأردني الذي يطالب بوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، لافتا إلى أن الجهد الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني واضح، حيث إن جلالته له مكانته واحترامه في العالم، ويعرف العالم أن الأردن صوت للسلام وصوت للعقل.



بدوره، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن ما يجري في غزة أكبر من جريمة حرب، بل هو إبادة جماعية وشرعنة للقوة والغطرسة الصهيونية، وبالتالي دمار كامل على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، والمنازل والبيوت والمساجد والكنائس، والذي يقصف كنيسة ومسجدا ليس بعيدا عنه أن يقصف مستشفى أيا كانت صفته أو شكله.



وأشار الغزو إلى أن الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال، وفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف، ملزمة ليس فقط بتأمين الحماية للمستشفى الميداني، بل بعدم إعاقة المستشفى عن القيام بمهامه وأعماله.



وأكد أن الأردن يقوم بجهود دبلوماسية غير منقطعة بقيادة جلالة الملك، من أجل حشد الموقف الدولي اللازم، والتأثير في الرأي العالمي حتى يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الهمجي الذي لن ينتج إلا المزيد من القتل والدمار.



وتابع "قصف محيط المستشفى الميداني الأردني، يأتي في سياق انزعاج المحتل من الموقف الأردني المبني على تفنيد كل الروايات الصهيونية بخصوص الحرب المستعرة على غزة"، مؤكدا أن هذا الموقف صلب ومستمر وموجه للمجتمع الدولي ولكل الأطراف، وهو موقف مزعج جدا للصهاينة ومغيظ لهم.



وقال "إن استهداف المحتل للمستشفى يعد جريمة نكراء مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة المحتل للرد على هذه الجريمة التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد، ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

اقرأ المزيد :

قاسم: تحركات جادة للترافع أمام "العدل الدولية" للنظر في جرائم الاحتلال



