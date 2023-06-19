الثلاثاء 20 حزيران 2023
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افتتاح حديقة جبل عمان

افتتاح حديقة جبل عمان
افتتاح حديقة جبل عمان
افتتحت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع بنك الاتحاد و مدرسة الأهلية والمطران ، اليوم الاثنين ، حديقة جبل عمّان ، برعاية أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة ، وبحضور رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام سلفيتي ، والرئيسة التنفيذية للبنك ناديا السعيد ، والمديرة العامة لمدرسة الأهلية والمطران د. أليس عبود . اضافة اعلان

والمشروع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة لتعزيز المساحات الخضراء والفراغات الحضرية من خلال إعادة تصميم وتفعيل مساحة عامة في جبل عمّان لتمنح المجتمع فرصة للتعلم والتواصل ضمن مساحة آمنة . 

وشارك أطفال المنطقة والطلبة بفعاليات الافتتاح من خلال زراعة الحديقة والرسم الجرافيتي على جدرانها ، وهو إحدى مبادرات مؤسسة بنك الاتحاد .
 
وجسدت الشراكة بين بنك الاتحاد وأمانة عمان و مدرسة الأهلية والمطران نموذجاً للمبادرات الخدمية المجتمعية ، وتحقيق مفهوم المجاورة بتعزيز إشراك المجتمع المحيط بكافة مراحل المشروع من التصميم والتنفيذ إلى التقييم والتطوير . 

وتكمن أهمية هذا المشروع في كون الحدائق المجتمعية تعتبر ذات قيمة مضافة بطابعها الثقافي والترفيهي لسكان المناطق المجاورة ، حيث يقصدها عدد كبير من أفراد المجتمع والزوار ، كما تُعد عاملاً هاماً في زيادة المساحات الخضراء التي تؤثر إيجاباً على البيئة . 

ويأتي افتتاح الحديقة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لبنك الاتحاد لما له من أثر إيجابي مباشر وطويل الأمد على المجتمعات المحلية ، وتم وضع خطة واضحة بالتعاون مع مدرسة الأهلية والمطران لإدماج أفراد المجتمع عن طريق ورشات تفاعلية وأنشطة مجتمعية تُعقد بشكل متواصل في الحديقة ، ومن ضمنها ورشات موسيقية وفنية وزراعية مع الأطفال . 

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالحديقة مكونة من بنك الاتحاد و أمانة عمان ومدرسة الأهلية والمطران ومؤسسات وأفراد المجتمع المحلي المجاور للحديقة، ليكونوا جزءاً فعالاً من هذا المشروع المجتمعي الهادف من خلال تنظيم المشاريع والجلسات التفاعلية في الحديقة بشكل مستمر .
 
وحضر افتتاح الحديقة نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي وممثلين عن الشركاء من مؤسسات وأبناء وبنات المجتمع المحلي ، إضافة إلى مجموعة من طلبة الأهلية والمطران ، ومدرسة العبدلية الأساسية للبنين ومدرسة جبل عمان الأساسية للبنات .
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