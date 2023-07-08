السبت 08 تموز 2023
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افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث

افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث
افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث
بدأت اليوم السبت، فعاليات مؤتمر ومعرض ومسابقة الغذاء الذكي الغذاء الوظيفي الثالث، الذي يقام برعاية وزارة الزراعة بشراكة إستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.اضافة اعلان
ويأتي المؤتمر، الذي نظمت فعالياته شركة البوابة لإدارة المؤتمرات وتستمر حتى الاثنين المقبل، انطلاقا من رسالة وزارة الزراعة ومنظمة الفاو التزامهما بالمساهمة في إيجاد مجتمع صحي وآمن ومتكتف غذائيا.
وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، خلال مشاركته بالافتتاح مندوبا عن الوزير، إن ارتفاع الطلب على الغذاء في ظل الأحداث العالمية يتطلب تفعيل مفهوم الغذاء الذكي الذي يعزز من أنظمة الغذاء في العالم ويعمل جاهدا على تنويع مصادره للمساهمة في الحد من انتشار الجوع وتحقيق الأمن الغذائي بطريقة واعية توظف التكنولوجيا وتواكب التطورات.
وأشار الحياري إلى أن تفعيل مفهوم الغذاء الذكي يخفف من تبعات التغير المناخي وتدهور البيئة من خلال استغلال الموارد المتاحة بطريقة آمنة بيئيا.
ولفت إلى أن الأردن خطا خطوات رائدة في هذا المجال بفضل التوجيهات الملكية إذ قفز ترتيبه على مؤشر الأمن الغذائي من المرتبة 62 إلى 47 عالميا رغم تناقص مياه الري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة مؤشرات الأمن الغذائي ومراقبتها مراقبة حثيثة.
من جانبه، قال ممثل منظمة "الفاو" في الأردن المهندس نبيل عساف، إن هدف المؤتمر هو التنسيق بين الشركاء وأصحاب المصلحة في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الممارسات الفضلى وإيجاد قنوات اتصال فعالة لدعم الأمن الغذائي.
وأضاف أن المؤتمر يؤسس لبحث وتقديم أدوات تحول رقمي طويلة الأجل للقطاعات الزراعية، ومناقشة وسائل دعم وجذب الاستثمار للزراعة الرقمية في المنطقة، وإيجاد رواد أعمال زراعيين في الريف لتعزيز الابتكارات في المجتمعات الريفية.
ولفت إلى أن الأردن يعطي الأمن الغذائي أولوية تمثلت بإطلاق إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، وخطة وطنية شاملة للزراعة المستدامة.
بدورها، أشارت الدكتورة وصال الهقيش، مندوبة عن مدير مؤسسة الغذاء والدواء إلى أهمية توفير غذاء صحي ذي جودة لتحقيق الأمن الغذائي بالتخطيط الجيد ومواكبة التطور.
ولفتت إلى سعي المؤسسة لمواكبة وتطوير إجراءاتها بما يحقق مفهوم الغذاء الذكي لا سيما في إجراءات التحليل وإطلاق موافقات مسبقة للرخص لتسريع تصنيع أصناف جديدة وتشجيع الاستثمار.
من جهتها، قالت مدير عام شركة البوابة لإدارة المؤتمرات، المهندسة رانيا البابلي، إن فكرة المؤتمر هذا العام ركزت على القيمة الغذائية لتعود بالنفع على الأردن، وتصدير الغذاء على أنه أغذية وظيفية.
ولفتت إلى أن مسمى الأغذية الوظيفية يمنح الصادرات الأردنية قبولا أكثر وانتشارا أوسع عالميا نظرا للإجراءات المتخذة التي تضمن من خلال هذا المسمى جودة أفضل.
وجرى خلال الافتتاح تسليم دروع وجوائز لمنتجات حققت نجاحا وريادة بالإضافة إلى افتتاح معرض للمنتجات الغذائية الطبيعية والمكملات الصحية الوظيفية كالعسل الطبيعي والمخبوزات الخالية من الجلوتين ومكملات غذائية طبيعية كالكولاجين والأعشاب الطبيعية.
(بترا) رندا حتاملة 
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