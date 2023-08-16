افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشامل بمطار الملكة علياء

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افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، مركز الخدمات الحكومية الشامل في مطار الملكة علياء الدولي، الذي يقدم 41 خدمة حكومية تتبع لـ15 دائرة حكومية.ويأتي افتتاح هذا المركز، كثاني مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعا في العديد من مناطق المملكة؛ إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية، حيث تم افتتاح أول مركز منها في وقت سابق في منطقة المقابلين.وأكد رئيس الوزراء أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة هي مراكز أساسية هدفها توفير نافذة محددة وتكاملية؛ لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين؛ بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم.وأشار إلى أن مراكز الخدمات الشاملة مراكز محورية وأساسية في خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تشكل مسارا أساسيا من ضمن المسارات الثلاثة في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى وجود ترابط مركزي في رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها وخارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال تجويد الخدمة ومركزيتها.وأضاف رئيس الوزراء "نعول على موظفي هذه المراكز في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزوار المملكة وتحسين مستوى الخدمة وتجويدها"، لافتا إلى أن عدد المعاملات التي تم التعامل معها في مركز المقابلين بلغ قرابة 70 ألف معاملة.وأشاد الخصاونة بجهود العاملين في هذه المراكز، مؤكدا أن المواطنين يستحقون دائما أن نقدم لهم أفضل الخدمات، مثلما يوجهنا دائما جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.ووجه رئيس الوزراء العاملين في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى ضرورة تقبل التغذية الراجعة من المواطنين والمراجعين بروح طيبة، سواء أكانت محايدة أو سلبية أو إيجابية، مؤكدا أن التغذية الراجعة السلبية الموضوعية تسهم في تجويد الخدمات وتحسين نوعيتها.كما وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الشاملة، والنظر في إمكانية إضافة خدمات جديدة غير مدرجة؛ بما يسهم في التيسير على المواطنين، لافتا إلى أهمية المركز الذي تم افتتاحه في مطار الملكة علياء الدولي كمركز حيوي ومهم للمواطنين الذين يستخدمون المطار بكثافة وكذلك لزوار المملكة.ولفت رئيس الوزراء إلى أن تجربة مراكز الخدمات الشاملة سيتم تعميمها قبل نهاية العام الحالي في ثلاث محافظات في جنوب المملكة هي الطفيلة ومعان والعقبة، وكذلك في شمال المملكة في محافظتي جرش وإربد، مؤكدا أن قسما من هذه المراكز يجري العمل على إنشائها حاليا، وأخرى تجرى دراسات مرتبطة باختيار المكان الأمثل والأفضل لإنشائها.وأشاد الخصاونة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء في إنشاء هذه المراكز، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قدم دعما لإنشاء هذه المراكز وفي مجالات أخرى.بدوره، قدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة الشكر لرئيس الوزراء على متابعته الحثيثة لجميع محاور تحديث القطاع العام، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ جميع محاورها ضمن البرنامج التنفيذي الذي تم اعتماد.كما جال الخصاونة في مرافق المركز، واستمع إلى إيجاز قدمته أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي حول الخدمات التي يقدمها المركز، والجهات والمؤسسات التي تمثلها هذه الخدمات.