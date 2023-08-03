الخميس 03 آب 2023
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افتتاح مهرجان الزهور والمنتجات الريفية

افتتاح مهرجان الزهور والمنتجات الريفية
افتتاح مهرجان الزهور والمنتجات الريفية
افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، مهرجان الزهور الأردني الأول والمنتجات الريفية في حدائق الحسين، والذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية أزهار القطف، ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو .اضافة اعلان
وأكد الحنيفات، أن الوزارة عملت ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة وبالتناغم مع محور التسويق، إلى إطلاق سلسلة من المعارض والمهرجانات التي تدعم سبل التسويق للمنتجات الريفية.
ولفت إلى أن مهرجان الزهور يعد الأول من نوعه، حيث أثمرت جهود الوزارة من خلال دعم قطاع أزهار القطف وأشتال الزينة وتقديم التمويل من خلال قروض بدون فائدة، وبرامج التأهيل والتدريب للشباب في القطاع، والتي وصلت الى 1200 متدرب ومتدربة.
وأضاف أن القطاع وفر قرابة 5700 وظيفة، مما أدى الى توسعته حيث بلغت نسبة الإنتاج 90 بالمئة من الاحتياج المحلي للزهور وأشتال الزينة التي تبلغ 50 مليون زهرة، ينتج الأردن منها 45 مليون زهرة، الأمر الذي أدى إلى توفير قرابة 25 مليون دينار من المستورد، إضافة إلى تشغيل شباب وشابات في القطاع، خاصة أن اغلب العاملين بهذا القطاع من الإناث، مما يدعم تمكين المرأة الريفية.
وأشار الحنيفات، إلى أن المعارض التي تعمل عليها الوزارة تحمل دائما شراكة من الجمعيات والأسر المنتجة، حيث تم إلحاق المعرض بأجنحة واسعة للصناعات الغذائية والحرف والمطابخ الانتاجية، وبلغ عدد المشاركين من جمعيات وأسر منتجة ومزارع و مشاتل إلى 100 مشارك، وسينعكس دخل المعرض على 1000 أسرة من خلال المشاركة المباشرة وغير المباشرة، مما يساعد في تسويق المنتجات الزراعية المختلفة.
ونوه الحنيفات إلى أن العام المقبل سيشهد انطلاق المعرض الدائم في عمان والمعرض الدائم في اربد، مما سيوفر مساحة تسويقية دائمة للمنتجات الزراعية وبيئة منظمة وصحية ومناسبة لكافة المواسم الزراعية.
من جانبه، ثمن رئيس جمعية أزهار القطف مازن الغلايني، دعم وحماية الوزارة لهذا القطاع، وإيجاد مساحة تسويقية وشراكة دائمة تخدم توسع القطاع.
(بترا)- رندا حتامله 
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