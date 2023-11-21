الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
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افتتاح ورشة حول المسار المهني BTEC في مدرسة مي زيادة الثانوية

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افتتاح ورشة حول المسار المهني BTEC في مدرسة مي زيادة الثانوية
افتتح مدير الشؤون التعليمية د. أحمد السلامات، صباح الإثنين، الورشة التوعوية لمسار التعليم المهني "BTEC"، في مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد الشعار من جامعة الزرقاء الخاصة، وسامح زواتي رئيس قسم التعلم المهني في وزارة التربية والتعليم، والمهندسة رانيا العباسي - رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج / لواء الجامعة، والمشرفة التربوية والإدارية للمدرسة خلود الشروع، ومدراء ومديرات وطلبة وأولياء الأمور من شبكة التطوير التربوي شفا بدران ( 1 + 2 )، و أعضاء من مجلس محافظة العاصمة، ورؤساء و أعضاء من مجلس التطوير التربوي (شفا بدران 1 و 2)، والمجتمع المحلي. اضافة اعلان

واشتملت الورشة التوعوية على عدة فعاليات حيث تم البدء بالسلام الملكي والقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير الشؤون التعليمية الذكي أحمد السلامات، الذي أكد أهمية المسار المهني الذي بدأت الوزارة بتطبيقه.

ورحبت مديرة المدرسة لانا مصطفى زايد بالحضور، مؤكدة أن الورشة التوعوية حول المسار المهني BTEC تأتي من المسؤولية المجتمعية وحرصًا على المشاركة الفاعلة من كافة مؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص وتمهيدًا لبناء شراكات حقيقية مع هذه القطاعات بهدف تحسين مدخلات التعليم المهني المدربة والقادرة على تلبية الحاجات الفنية لهذه القطاعات الاقتصادية الأردنية الحيوية ومن أجل معرفة التخصصات المهنية والأكاديمية المتوفرة والمطلوبة.

وجاءت الورشة نتيجة التشاركية بين قسم التعليم المهني والإنتاج ولجنة التعليم المهني في المدرسة، بإشراف المعلمة علا حسين و المعلمة زين الزيود وفي نهاية الورشة كرم مندوب مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، مدير الشؤون التعليمية السلامات، القائمين على الورشة التوعوية حول التعليم المهني والمدارس المشاركة والحضور الكريم، بعد أن تم فتح النقاش والإجابة عن استفسارات جميع الأطراف من الحضور.

وقدم السلامات الشكر والتقدير لمديرة المدرسة ولجميع الكادر الإداري والتدريسي والقائمين على الورشة من حيث حسن التنظيم وإدارة الورشة.





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