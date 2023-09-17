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الأحد 17 أيلول 2023
6:27 م
اقرأوا نص قانون حماية البيانات الشخصية
تعبيرية
دخل قانون قانون حماية البيانات الشخصية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون (
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