الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأردنية" تفتح باب القبول في برنامجي ماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية

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"الأردنية" تفتح باب القبول في برنامجي ماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية
أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير في معهد الصحة العامة للفصل الثاني من العام 2023/2024: ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية وماجستير صحة المرأة؛ البرامج التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة.اضافة اعلان

وجاءت تلك البرامج عقب استشعار الجامعة الأردنية إلى الحاجة الماسة لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ إذ تشهد أنظمة الرعاية الصحية في الأردن والشرق الأوسط تصاعدا في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل ندرة الموارد المتوفرة، وشيوع الأمراض المعدية، وزيادة نسبة كبار السن، ذلك إلى جانب التحديات الناتجة عن الأزمات والكوارث الطبيعية والسياسية.

ولضمان استمرارية قدرة الأنظمة الصحية على العمل بفاعلية وكفاءة، وحاجة متخصصي الرعاية الصحية لتطوير معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الصحية واقتصاديات الصحة وتخطيط سياساتها، أطلقت الجامعة الأردنية هذين البرنامجين.

ويهدف برنامج ماجستير صحة المرأة إلى تخريج ممارسي صحة عامة بمعرفة ووعي متقدمين في عديد من القضايا ذات الصلة بصحة المرأة، كما يسعى إلى تزويد الخريجين بفهم واسع للموضوعات الرئيسة في صحة المرأة، مثل صحة الأم والصحة الإنجابية والعقلية، من خلال مساقات متنوعة تساهم في إحداث فارق في صحة المرأة في الأردن والمنطقة.

أما برنامج الماجستير في الاقتصاد والسياسات الصحية، فأُطلق بغرض رفد المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الصحية ورسم وتخطيط السياسات الصحية، مثل الوكالات الحكومية والخدمات الصحية والجامعات والمنظمات ومراكز البحوث والصناعات الصيدلانية، بكفاءات قادرة على تقييم البرامج والخطط من حيث مدى نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بأسلوب علمي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من أن يصبحوا متخصصين في الصحة العامة، تحديدا في اقتصاديات الصحة وسياسات الرعاية الصحية، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل في مختلف المجالات؛ إذ يغطي البرنامج وحدات مهمة في الصحة العامة والرعاية الصحية واقتصاديات الصحة وتقييم البرامج الصحية وإدارة سياسات الرعاية الصحية، ذلك إلى جانب مكوِّنه النظري والتدريب العملي الذي يقدّمه.

ويسعى معهد الصحة العامة في الجامعة الأردنية إلى دراسة ومعالجة مشاكل الصحة العامة في الأردن والمنطقة وتلبية احتياجات سوق العمل، سيما بعد ما شهده العالم جراء تداعيات أزمة كورونا، وبروز الحاجة الملحة لتدريب وإعداد الخبرات في الاقتصاد الصحي وصحة المرأة خصوصًا، وعلوم تحليل البرامج والأنظمة الصحية والسياسات والعلاجات، والمواءمة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل، كما يهدف المعهد إلى رفع مستوى البرامج والأبحاث الصحية والتنموية.
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