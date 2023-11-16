"الأردنية للفكر والحوار والتنمية": قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب

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الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تعتبر قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب وخروج على القانون الدولي ونؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية وطواقمنا الطبية في دعم الصمود الفلسطيني.تدين الجمعية الأردنية الإعتداء الإسرائيلي الجبان الذي استهدف الطواقم الطبية في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى الطبية، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى الميداني حيث يمثل هذا الاستهداف جريمة نكرا مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.وأضاف أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.تدعوا الجمعية الأردنية الحكومة إلى إتخاذ كافة الخطوات القانونية والسياسية ضد حكومة إسرائيل للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروج عن كل القوانين الأعراف والتقاليد ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.