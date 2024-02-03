الأردنيون بانتظار أسبوع بارد وماطر

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تكون الأجواء السبت، باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 1، وفي مرتفعات الشراة 5 - 0، وفي مناطق البادية 13 - 5، وفي مناطق السهول 11 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 12، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.وتكون الأجواء يوم غد الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.كما تبقى الأجواء الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.