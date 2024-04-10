الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد بالمملكة

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من صلاة العيد

أدى الأردنيون صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في جميع المحافظات.

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وألقى وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد في المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان، داعيا إلى المحافظة على ميثاق الإيمان الذي عقد في شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصي.


وهنأ وزير الأوقاف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام فريضة الصيام.


وقال إن ما يجري في غزة هاشم من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن تشريد وقسوة ومن محن عظيمة ينافي كل الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيقاف هذا العدوان الغاشم ضد الأشقاء الفلسطينين في غزة والضفة الغربية بشكل عام.

ولفت إلى إننا في الأردن نعيش ألم الأشقاء في غزة ووجعهم لنكون معهم في كل مدينة وقرية فلسطينية.


وأضاف أن الأردن سيبقى دائما مع فلسطين حتى تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أنه في هذا الأيام نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبنا جميعا والتي تحظى برعاية هاشمية.


ودعا الدكتور الخلايلة إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج صدقة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.

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