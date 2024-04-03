الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون ينفقون 82.5 مليون دولار على الألعاب الرقمية العام الماضي

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الأردنيون ينفقون 82.5 مليون دولار على الألعاب الرقمية العام الماضي

لغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الرقمية في الأردن العام الماضي نحو 82.5 مليون دولار، وفق تقرير وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، توزعت أنماط الإنفاق بين عدة فئات، حيث انفق نحو 17 مليون دولار على تحميل الألعاب المدفوعة، و7.3 مليون دولار للإنفاق على البث المباشر للألعاب.


وبلغ الإنفاق على الإعلانات داخل الألعاب 6.6 مليون دولار، وسيطرت ألعاب الهاتف المتنقل على الحصة الأكبر بإنفاق 45 مليون دولار، فيما بلغ الإنفاق على الألعاب الأونلاين 6.5 مليون دولار.


وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمستخدمين الذين حملوا الألعاب، واستخدموا البث المباشر للألعاب، وألعاب الهاتف المتنقل، والألعاب الأونلاين بلغ 5.9 مليون مستخدم في عام 2023.


وتوقعت الوحدة أن يرتفع الإنفاق إلى نحو 103 ملايين دولار عام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الرقمية.


وقال المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية "انتاج" زياد المصري، إن بيانات وحدة دراسة الأسواق في إنتاج، حجر أساس لفهم وتحليل اتجاهات ومتطلبات السوق، وهي توفر رؤية شاملة تساعد الشركات على تصميم استراتيجياتها بما يتوافق مع ديناميكيات السوق الإقليمي وخصوصاً في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأضاف، أن البيانات تسهم في تعزيز النمو والابتكار ضمن هذه الصناعة الحيوية، وتُمكن الشركات من تحقيق التوسع المطلوب والتنافسية العالية في الأسواق سريعة التغيير، مشددا على أن بيانات الوحدة دليل إرشادي للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة واستثمارها.

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