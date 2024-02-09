الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق

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الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدا
تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، إرتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 6، وفي الأغوار الشمالية 22 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12، وفي البحر الميت 23 - 10، وفي خليج العقبة 25 - 11 درجة مئوية.
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