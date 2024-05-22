 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة على طريق السلام

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

رحب الأردن على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، بقرار النرويج ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين ونثمن مثل هذه القرارات التي هي على طريق السلام.

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واضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، أن دولا أخرى ستعترف بالدولة الفلسطينية.

 

وقال الصفدي إن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة "خرق للقانون الدولي".

 

وقال الصفدي "رأينا اقتحام من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم في حال الوضع هو أصلا على حافة الانفجار".


وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية "يتفاقم والإجراءات القمعية غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام تستمر".-(المملكة وبترا)

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