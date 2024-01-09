الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن الـ55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

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الأردن الـ55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي
احتل الأردن المرتبة 55 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 193 دولة لعام الحالي، مقارنة بالمرتبة 63 من بين 181 دولة لعام 2022.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء، احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا، متقدما على البحرين، ومصر، والكويت، وتونس، وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة “أوكسفورد انسايتس”.اضافة اعلان
ويستند مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي إلى قياس ثلاث ركائز أساسية هي: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية، بالاعتماد على 39 مؤشرا فرعيا و10 أبعاد، هي: القدرة على الابتكار، والحجم، والقدرة على التكيف، والسعة الرقمية، والحوكمة، والرؤية، وتوافر البيانات، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، وتمثيل البيانات.
وبهذا يكون الأردن قد حقق أول مستهدف من مستهدفات الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية (2023 و2027) التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022.
و نجحت المملكة في تحقيق تحسن بنسبة تزيد على 20 بالمئة في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، ما يتماشى مع رؤية الأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إيجاد بيئة محفزة لاستقطاب الشركات العاملة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار هذا المجال.
يشار إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية تهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أدواته لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.
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