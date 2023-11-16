الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن بالمرتبة 56 حسب مؤشر الفساد العالمي من أصل 196 دولة

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تقرير لشركة جلوبل رسك بروفايل
كشف تقرير لشركة “GRP” Global Risk Profilg المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي أن الأردن احتل المرتبة 56 على مستوى 196 دولة تم  قياسها العام الحالي 2023 .اضافة اعلان
وبيّن التقرير أن نتائج مؤشر الفساد العالمي يعتمد على 11 مصدرًا لجميع البيانات هي الأمم المتحدة ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، البنك الدولي ، مجموعة العمل المالية ، منظمة الشفافية الدولية ، المبادرة العالمية ، منظمة مشروع العدالة العالمية ، وحدة الاستخبارات الاقتصادية “EIU” معهد بازل للحوكمة ، شركة الموازنة الدولية “IPB” والمنتدى الاقتصادي العالمي .
وتحدث التقرير عن آلية قياس المؤشر فبيّن أنها تعتمد على أربع مؤشرات لقياس الفساد هي :
حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية ولها 15% ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة ، مستوى الفساد العام المتّصور ولها 25.5% ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، بيانات البنك الدولي ، بيانات منظمة مشروع  العدالة العالمي ، تجربة الفساد في  القطاعين العام والخاص ولها 17% ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية ، البارومتر ، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي ، وأخيرًا مجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد ولها 42.5% .
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