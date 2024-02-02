الأردن.. توقع هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات وسط أجواء باردة جدا

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تبقى الأجواء اليوم الجمعة، باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد احيانا وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.كما يتوقع لفترات محدودة هطول زخات من الثلج تكون أحيانا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية قد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعه تخف سرعتها مع ساعات الليل.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية باردة في أغلب المناطق، كما يتوقع زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتبقى الأجواء الاثنين، باردة مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 - 3، وفي مرتفعات الشراة 5 - 1، وفي مناطق البادية 11 - 3، وفي مناطق السهول 10 - 4، وفي الأغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 - 11، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.