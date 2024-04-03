الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن على العهد

اللواء المتقاعد د. مشهور العبادي - (أرشيفية)
اللواء المتقاعد د. مشهور العبادي - (أرشيفية)
إن الأردن لا يزال على العهد والوعد من القضية الفلسطينية فهي قضية الأردن الأولى والمركزية في سياق العمل السياسي والدبلوماسي ولن يبخل جهدا في كل المحافل الدولية والمناداة بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات الكيان المحتل على مر العقود الماضية ولغاية الآن ولا أحد ينكر ذلك.اضافة اعلان

لقد تعرض الأردن للعديد من المخاطر والتحديات فيما مضى ووصلت بعضها إلى التهديد المباشر للمصالح الأردنية حيث إن حدود هذا الوطن شاسعة وتعيش في إقليم متوتر انعكس على الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر وأحدث مخاطر جسيمة داخل الوطن ومؤسساته، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ خطوات وقرارات غير مسبوقة لحماية الوطن ومقدراته وحماية المواطنين وتحصين الجبهة الداخلية بما تمليه المرحلة التي يدور رحاها في هذا العالم الذي يقوم على التحالفات والمصالح وإحداث الفوضى في بؤر قابلة للانفجار بأي لحظة.

ندرك ما يحصل الآن في فلسطين وغزة تحديدا وأقسم أننا نتألم كثيرا لما يجري من مجازر شملت البشر والشجر والحجر وكافة مرافق القطاع ومؤسساته.

وهنا أقول إن الأردن يقوم بما يمليه حق الدم وحق الجيرة وضمن قدراته في التخفيف من أعباء الصراع القائم بإرسال المساعدات اللازمة من مستشفيات وطواقم طبية متخصصة وإنشاء مراكز علاجية في مختلف محافظات فلسطين وقطاع غزة إضافة إلى تسيير شاحنات إغاثة بعدد كبير جدا وإسقاط مساعدات بالمظلات تقدر بحوالي 90 عملية خصوصا في شمال غزة ووسطها ولا يزال هذا العمل جاريا وسيستمر بجهود ملكية دؤوبة وحكومية وجهد كبير من القطاع الخاص ونقول لهم كل الشكر والامتنان للجميع ونطلب المزيد إن شاءالله حتى تستقر الأمور.

وهنا علينا أن ندرك بالإضافة للجهد السياسي والدبلوماسي المبذول من جلالة الملك والحكومة الأردنية أن هناك جهودا كبيرة جدا تبذلها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية وبإشراف مباشر من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في إدامة عمل المستشفيات وقوافل الإغاثة قافلة تلو الأخرى وبشكل دائم وإرسال كافة التخصصات والمستلزمات الطبية المختلفة وزيادة عدد هذه المستشفيات والمراكز الطبية في عموم فلسطين الحبيبة وغزة تحديدا.

والمطلوب الآن مزيدا من الجهد السياسي والدبلوماسي وبشكل جاد وحازم وهذا مطلوب من كل الأمة العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها في إيقاف الحرب وتقديم مزيد من الدعم اللوجستي لقطاع غزة هاشم الجريح وإنهاء هذه المعاناة.

إن التظاهر والتعبير عن الرأي داخل الأردن حدده الدستور على أن لا يخرج عن إطار القانون والنظام وإحداث الفوضى والخنوع للمزايدين على الوطن ورموزه.

نحن نعيش في بلد احتضن موجات متتالية من طالبي اللجوء من شتى الأصول والمنابت من أشقائنا فتقاسمنا الغذاء والدواء والهواء وكل متطلبات العيش الكريم ولا يزال بالرغم من وضعنا الاقتصادي المتواضع.

وعليه فقد عانى الأردن ولا يزال يعاني من الظلم ونكران الجميل وقد وصل الأمر إلى اتهام بعض رموزه بالتواطؤ والخذلان وأحيانا تعدى ذلك.

نحن في هذا البلد وكما قال رموزه بأنه للجميع ولهم حق التعبير وإبداء الرأي دون الإساءة والتحقير التي تصدر من هنا وهناك.

إخواني حافظوا عل هذا الوطن ومكتسباته وعدم العبث بمقدراته وعلينا احترام أجهزتنا الأمنية المختلفة وقواتنا المسلحة الباسلة الساهرة على أمننا وحدودنا وعدم إضاعة وقتهم لمتابعة قضايا أكثر أهمية في محيطنا الملتهب وأنتم أعلم بها وهنا أخاطب الأهل والإخوة  والحكماء الكرام في بلدي الأردن العزيز.

ولنتعلم ولا نشمت بأحد ما جرى في العراق وسوريا واليمن وليبيا... إلخ.

علينا أن لا ننساق خلف النفاق السياسي والغوغائية وتدمير الأوطان وأقول الحذر الحذر فكل شيء في مهب الريح إذا لم ننتبه جيدا وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين والمحرضين على افتعال أزمة داخل الوطن من الممكن أن تفقدنا بوصلة الثبات والدفاع عن حقوق الأمة جمعاء.

وبالنهاية ستبقى الأردن وفلسطين في قلوبنا وعيوننا وعلينا بذل مزيد من الحكمة والعقلانية والتروي ووضع الأمور في نصابها بلا مزايدة.

حمى الله فلسطين وشعبها الطيب الشجاع ورحم الله شهداء الأمة الأبرار اللذين هم عند ربهم أحياء يرزقون.

حمى الله الأردن العظيم بلد الشهامة والرجولة وحمى شعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة بقيادة جلالة الملك لمواقفة الصلبة والشجاعة تجاه قضايا الأمة المختلفة وولي عهده الأمين.
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