 
الأحد 02 حزيران 2024
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الأردن على موعد مع درجات حرارة تلامس الـ 50 في هذه المناطق غدا

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الأردن على موعد مع درجات حرارة تلامس الـ 50 في هذه المناطق غدا

قال موقع طقس العرب إن آخر مخرجات أنظمة النمذجة الحاسوبية الخاصة بحركة الكُتل الهوائية تشير إلى تأثر مختلف مناطق المملكة يوم غدٍ الإثنين بذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة، والتي ستعمل على رفع درجات الحرارة بشكل إضافي وسيطرة أجواء حارة إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق. 

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 وفي التفاصيل فيُتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم الإثنين، ويتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في الأغوار الشمالية والوسطى، ويُراقب "طقس العرب" احتمالية عالية لتسجيل هذه المناطق درجات حرارة لاهبة تصل الى نهاية الأربعينات مئوية وقد تلامس الـ 50 مئوية، وذلك نتيجة تسرب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نحو المنطقة بالتزامن مع امتداد الكتلة الهوائية الحارة.


وفي ذات الوقت يُتوقع أن تشهد باقي مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمّان أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، قد تلامس حاجز الـ 40 درجة مئوية في الأحياء الشرقية من العاصمة عمّان.


كما ويُتوقع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة، وتتحول مع ساعات العصر الى غربية معتدلة السرعة، وتكون الرياح عموماً مصحوبة بهبات نشطة ومثيرة للغبار في بعض المناطق، خاصة الصحراوية منها. 


التوصيات:
• القيادة بحذر على الطرق الصحراوية نظراً للرياح والغبار.
• يُنصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.
• عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر.
• عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة.
• التخلص الآمن من السجائر، لمنع نشوب الحرائق.

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