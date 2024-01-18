الأردن وتركيا: التصدي للعدوان الإسرائيلي ووقف الحرب على غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة، مع نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي استمرارا لعملية التنسيق والتشاور التي تكثفت خلال الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية للموقف الأردني التركي المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.

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وأضاف أن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.



وتابع الصفدي "النقاشات عكست وحدة الموقف الأردني التركي من الحرب على غزة، ومواقفنا وتركيا واضحة في رفض التهجير وضرورة وقف الحرب على غزة وضمان وصول المساعدات للفلسطنيين".



وجدد الصفدي التأكيد على أن العلاقات الأردنية التركية هي علاقات أخوية تاريخية تنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونريد أن نعمل على توسعته تنفيذا للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الصفدي، إن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في تقويض فرص تحقيق السلام. وأن استمرار العدوان على غزة يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراعات

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، إن الهجمات العشوائية الإسرائيلية مستمرة على غزة، ويجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة فورا.



وأضاف بأنه من غير المقبول أن تبرر إسرائيل هجومها على غزة لدواع أمنية.

