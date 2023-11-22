الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن وغزة.. مواقف هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرا وتأثيرًا

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الأردن وغزة.. مواقف هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرا وتأثيرًا
يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، اتخاذ مواقف قوية وحاسمة هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرًا وتأثيرًا تجاه حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، منذ اليوم الأول، حيث حذر من خطورة استمرار الاحتلال في غطرسته وإفلاته من العقاب.اضافة اعلان

واعتبر الأردن في أكثر تصريح تصعيدي أن مجرد التفكير بأي تهجير للفلسطينيين للمملكة يعد بمثابة "إعلان حرب".

وبعد ذلك، تصاعدت حدة اللهجة الشديدة من قبل القيادة الأردنية تجاه الحرب الوحشية على أهلنا في غزة، الأمر الذي بعث رسائل طمأنة وخلق تغيرا كبيرا في المزاج العام لدي الجانب الأردني والفلسطيني، خصوصاً بعد عملية الإنزال الأولى للمعدات الطبية على المستشفى الميداني الأردني.


سحب السفير الأردني 

وما أن أوغلت إسرائيل في عدوانها، حتى استخدم الأردن ورقة ضغط تلو أخرى، إذ استدعى سفير المملكة لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة سفير الاحتلال إلى المملكة ما بقيت الحرب مشتعلة.


كسر الحصار

نجحت القيادة الأردنية في اختراق كبير للحصار الإسرائيلي، حيث قامت طائرات الجيش العربي بعمليات إنزال مواد طبية للمستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة الذي افتتح العام 2009، الأمر الذي كان له صدى كبيرا في فلسطين والأردن، لأنه كان أول من اخترق الحصار البري.


"ميداني نابلس"

وبتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفىً ميدانياً إلى نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.


رشق "الماء" بوجه الاحتلال

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوةٍ أوضحت مدى صرامة الموقف التصعيدي الأردني من الهجمات البربرية الصهيونية.


رفض إخلاء المستشفى الميداني الأردني 

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مقابلة تلفزيونية إن عمان تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني، مؤكدا أن الأردن لم يستجب لهذه المطالب.


"ميداني خان يونس"

بخطوة استثنائية ثقبت سور القلعة الفولاذية، أشرف ولي العهد الحسين بن عبد الله بنفسه على عملية تجهيز وإرسال "المستشفى الميداني الخاص/2" إلى جنوب قطاع غزة في مدينة العريش المصرية، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني تجاه الأشقاء رغم التحديات الصعبة. 

وسيقام المستشفى الجديد في خان يونس جنوب القطاع ، وعززت هذه المواقف الصارمة إزاء ما يحدث من عدوان على قطاع غزة من حالة الفخر لدى الأردنيين.

 
وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بآراء مشيدة بهذه المواقف التي جاءت انسجامًا مع أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة للأردن.
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