الأردن وغزة.. مواقف هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرا وتأثيرًا

إسلام البدارنة

اضافة اعلان

سحب السفير الأردني



كسر الحصار



الإنزال المظلي للمستشفى الأردني في غزة كان قرارا جريئا لجلالة الملك ومحفوفا بالمخاطر وقد يفتح الطريق لجسرا جوي لباقي الدول العربية لإيصال المساعدات| اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار#فلسطين #غزة #الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة pic.twitter.com/Ipwux2hrfz — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 6, 2023

"ميداني نابلس"



رشق "الماء" بوجه الاحتلال



جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال اجتماع لمتابعة سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد#الأردن pic.twitter.com/nMnmzByLNw — RHC (@RHCJO) November 21, 2023

رفض إخلاء المستشفى الميداني الأردني



"نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله"



جلالة الملك عبدالله الثاني يطمئن على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76 و على المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي.#الأردن #الاردن_خط_احمر pic.twitter.com/Wj6a3fMRY1 — Zaid J. Salaymeh (@ZaidJSalaymeh) November 19, 2023

"ميداني خان يونس"



#ولي_عهدنا_صقر_قريش

ولا قائد عربي وصل العريش وبشتغل مع جيش بلده الا أميرنا ابو عبدالله 🇯🇴



سر يا سيدي ونحن خلفك#الاردن_يدعم_فلسطين pic.twitter.com/WPSzo0XdjQ — 🇯🇴Abdullah Almajali (@AbdullahAlmaja3) November 20, 2023

لماذا لم يُظهر ولي العهد رتبته العسكرية في العريش؟



نحن جيش مقاتل وأنتم جيش قاتل وهذا الفرق بيننا،

وفي الميدان تسقط الرتب العسكرية أمام اعلى الرتب وهي الإنسانية.#مع_الاردن_بقيادته #السيف_الهاشمي#الاردن_خط_احمر#ولي_عهدنا_صقر_قريش pic.twitter.com/bjFmQncwio — TahaAlkhalaila ✪ (@AlkhalailaTaha) November 22, 2023

واعتبر الأردن في أكثر تصريح تصعيدي أن مجرد التفكير بأي تهجير للفلسطينيين للمملكة يعد بمثابة "إعلان حرب".وبعد ذلك، تصاعدت حدة اللهجة الشديدة من قبل القيادة الأردنية تجاه الحرب الوحشية على أهلنا في غزة، الأمر الذي بعث رسائل طمأنة وخلق تغيرا كبيرا في المزاج العام لدي الجانب الأردني والفلسطيني، خصوصاً بعد عملية الإنزال الأولى للمعدات الطبية على المستشفى الميداني الأردني.وما أن أوغلت إسرائيل في عدوانها، حتى استخدم الأردن ورقة ضغط تلو أخرى، إذ استدعى سفير المملكة لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة سفير الاحتلال إلى المملكة ما بقيت الحرب مشتعلة.نجحت القيادة الأردنية في اختراق كبير للحصار الإسرائيلي، حيث قامت طائرات الجيش العربي بعمليات إنزال مواد طبية للمستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة الذي افتتح العام 2009، الأمر الذي كان له صدى كبيرا في فلسطين والأردن، لأنه كان أول من اخترق الحصار البري.وبتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفىً ميدانياً إلى نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوةٍ أوضحت مدى صرامة الموقف التصعيدي الأردني من الهجمات البربرية الصهيونية.قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مقابلة تلفزيونية إن عمان تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني، مؤكدا أن الأردن لم يستجب لهذه المطالب.بخطوة استثنائية ثقبت سور القلعة الفولاذية، أشرف ولي العهد الحسين بن عبد الله بنفسه على عملية تجهيز وإرسال "المستشفى الميداني الخاص/2" إلى جنوب قطاع غزة في مدينة العريش المصرية، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني تجاه الأشقاء رغم التحديات الصعبة.وسيقام المستشفى الجديد في خان يونس جنوب القطاع ، وعززت هذه المواقف الصارمة إزاء ما يحدث من عدوان على قطاع غزة من حالة الفخر لدى الأردنيين.وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بآراء مشيدة بهذه المواقف التي جاءت انسجامًا مع أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة للأردن.