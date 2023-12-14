الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع اورومتوسطي لعام 2023

أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد
أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد
أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد.
وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، بدأت عملية التصويت منذ تاريخ 7 أيلول الماضي، واستمرت لغاية 28 تشرين الثاني الماضي، حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان (المهرجانات الأورومتوسطية)، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.اضافة اعلان
وأوضح البيان أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.
(بترا)

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