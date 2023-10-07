السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدعو إلى وقف التصعيد في غزة ومحيطها

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.57.35 PM
سحب دبابة إسرائيلية من السياج الحدودي إلى داخل غزة
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصاً في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. اضافة اعلان

وحذرت الوزارة في بيان من تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة، وأكدت ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. 

وأكدت الوزارة أن تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ وسينعكسان سلباً على الجميع. وشددت على أن إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
"خريطة نتنياهو" تمحو فلسطين وتضع العالم أمام فرصة أخيرة لإنقاذ حل الدولتين

"خريطة نتنياهو" تشوه الواقع وتمحو فلسطين

24 أيلول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.33.38 PM

"تقدُّم" يحيي بطولات المقاومة الفلسطينية ويؤكد: نتيجة حتمية لحالة الخذلان

منذ3 ساعة
كتائب القسام - (أرشيفية)

الشناق لـ"الغد": هناك رجال قادرون على أن يدافعوا عن أرض فلسطين

منذ4 ساعة
دبابة إسرائيلية محترقة على حدود غزة

العماوي لـ"الغد": موقف المقاومة اليوم عظيم

منذ4 ساعة
Maroufalbakhit

تفاصيل تشييع وعزاء رئيس الوزراء الأسبق المرحوم معروف البخيت

منذ4 ساعة
83042294_1017143331993035_1237610923879825408_n

أبو نوار: ضربة حماس حققت الصدمة النفسية للاحتلال وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم

منذ5 ساعة
364009

نجل نتنياهو يطلب العيش في الولايات المتحدة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ21 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ21 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 