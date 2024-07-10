 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين استمرار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز الإيواء في غزة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة العودة في منطقة عبسان في خان يونس، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من ٥٠ شخصًا، وإصابة العشرات.اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وأكد أن غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن هذه السياسة المنهجية تستمر في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
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