 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز إيواء النازحين في غزة

6661acc0a0b8e
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تابعة لأونروا وسط قطاع غزة تعرضت لقصف إسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، بأشد العبارات الاستهداف المتواصل والممنهج لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومراكز الأمم المتحدة، والذي كان آخره العدوان الذي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.


وطالب القضاة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اغلاقات مرورية

الخطة المرورية لإغلاقات وتحويلات فعاليات اليوبيل الفضي الأحد (فيديو)

منذ 10 دقيقة
جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل

جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل لـ كريم يزيد المفتي

منذ 13 دقيقة
638532822924909809

الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

منذ2 ساعة
70098031_2720151958015121_8843980597593374720_o

الأمانة: إغلاق 94% من الشكاوى والملاحظات خلال أيار الماضي

منذ2 ساعة
5cfd485e8c7e9

تعرفوا على ساعات ومواقع احتفالات اليوبيل الفضي

منذ3 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تطلق النسخة التجريبية من نظام الإشراف التربوي الإلكتروني

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 