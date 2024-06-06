الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز إيواء النازحين في غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، بأشد العبارات الاستهداف المتواصل والممنهج لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومراكز الأمم المتحدة، والذي كان آخره العدوان الذي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.



وطالب القضاة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.