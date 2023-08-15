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أخبار محلية
الثلاثاء 15 آب 2023
11:05 ص
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز الإيرانية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربةً عن تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، ولذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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