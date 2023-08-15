الثلاثاء 15 آب 2023
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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية
الأردن يدين الهجوم الإرهابي في إيران
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز الإيرانية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربةً عن تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، ولذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.اضافة اعلان
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