الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين بناء برج على سطح المدرسة التكنزية بالمسجد الأقصى

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التكنزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. اضافة اعلان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المدرسة التكنزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومن موقع مسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 

وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءاتٍ تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.

وحذر السفير القضاة من أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في إطار بحث تداعيات استمرار الحرب على غزة

منذ 10 دقيقة
638445645996480159

بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة تنفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة

منذ 29 دقيقة
6961a8b7-9f5b-4d64-82aa-3d2791e33bc3

"تحدي الريادة المجتمعية" يفتح باب التقدم للحصول على دعم لتنفيذ الأفكار الريادية

منذ2 ساعة
المركز الوطني لتطوير المناهج

الحكومة: منهاج الصف الحادي عشر قيد التأليف ولا صحة للكتب المتداولة

منذ3 ساعة
المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع

بعد مطالبتها بتوخي الدبلوماسية.. العربية لحماية الطبيعة تصر على حضور غزة في اجتماعات UNEA6

منذ4 ساعة
يوسف عبدالله محمود

متى يكتمل المشروع القومي العربي؟

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 