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أخبار محلية
الإثنين 19 حزيران 2023
12:33 م
الأردن يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر
الإمارات وقطر
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، تطبيقاً لاتفاق العلا.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أهمية هذا الاتفاق في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة.
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