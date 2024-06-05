 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يرحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة هامة باتجاه تنفيذ حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تثمين المملكة العالي لهذا القرار الذي يتسق والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.اضافة اعلان

وشدد السفير القضاة على موقف المملكة الداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقهم في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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