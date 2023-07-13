الخميس 13 تموز 2023
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الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدينية

الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدينية
الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدينية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".اضافة اعلان

وأكدت الوزارة ضرورة التصدي لأفعال الكراهية بكل أشكالها، وخاصة الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، مشددة على أن التصدي لثقافة الكراهية والتمييز ورفض الآخر هو مسؤولية مشتركة، وضرورة لتكريس ثقافة السلام والقيم الإنسانية المشتركة.

ويشار إلى أن هذا القرار يعتبر من أهم مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين للمجلس يوم الثلاثاء في جنيف، والتي شارك فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وألقى خلالها بيان المملكة الذي أكد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها.
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