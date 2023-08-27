الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية

الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية
الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية
يستضيف الأردن بعد غد الثلاثاء الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي.
ويفتتح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الاجتماعات التي تستمر يومين، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.اضافة اعلان
ويبحث الفريق آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.
ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
وتسعى الاستراتيجية العربية إلى تعزيز المحتوى العربي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والاسلاموفوبيا، وحماية الاطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان الذي تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر منه.
--(بترا)
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية-(الغد)

ارتفاع موجودات "استثمار الضمان" لأكثر من 14 مليار دينار منذ19 ساعة

العلم الأردني -(الغد)

رغم المحيط المضطرب والتحديات.. المؤسسات الدولية تشيد بـ"منعة" الاقتصاد الأردني منذ19 ساعة

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاتصال الحكومي خلال مؤتمر صحفي في ختام الملتقى -(بترا)

الشريدة: الحكومة تدرس خيار عدم الدخول ببرنامج جديد مع "النقد الدولي" منذ19 ساعة

يوسف عبدالله محمود

أمين محمود يفضح الاستخدام الأيديولوجي للغة العبرية منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحمادين يؤكد على تخفيض كلف التقاضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص

الحمادين يؤكد على تخفيض كلف التقاضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص

منذ4 ساعة
مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة تعديل أسس تسعير الأدوية

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة تعديل أسس تسعير الأدوية

منذ6 ساعة
باص إحدى المدارس الخاصة-(أرشيفية)

عقود إذعان للمعلمات في بعض المدارس الخاصة

منذ18 ساعة
الحمل

%20 نسبة النساء المعرضات لاكتئاب ما بعد الولادة

منذ18 ساعة
دورية للقوات المسلحة على الحدود الشمالية-(ارشيفية)

فشل الدولة السورية يفاقم الخطر الإيراني على حدود المملكة

منذ18 ساعة
فاتورة المياه

فاتورة المياه شهريا في أيلول

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 