الأردن يسيّر أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

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تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية/سلاح الجو، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.وقال بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.يشار إلى أن الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني: www.jhco.org.jo .كما أطلقت الهيئة حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال التبرعات العينية والنقدية في مراكز المحافظات .--(بترا)