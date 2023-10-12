الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يسيّر أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

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تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة
عبدالله ربيحات
عمان- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية االدكتور حسين الشبلي إنه جرى، اليوم الخميس، تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، مبينا أنّه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الامدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.اضافة اعلان
وأكد في تصريحات لـ"الغد" أنّ المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات بناء على الحالات والإصابات التي جرى التبليغ عنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة هناك.
وحول ارسال طائرة أخرى، اكد الشبلي أنّ أي ارسال لمساعدات جديدة سيتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والمصريّة الرسمية.
وجاءت هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو.
وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية الى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والاسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.
وكانت الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 او من خلال المحافظ الالكترونية او من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين الأردنيين، قد أطلقت أأمس حملة لجمع التبرعات للإيواء والاعمار لصالح دعم صمود اهلنا في قطاع غزة تحت عنوان غزة معا ننصرها.
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