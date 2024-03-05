الثلاثاء 05 آذار 2024
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الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة تحمل 427 طناً من المواد الغذائية

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الأردن يسير قافلة مساعدات برية إلى غزة تحمل 427 طناً من المواد الغذائية
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طن.اضافة اعلان

وحملت القافلة طروداً غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة Human Appeal وجمعية الإمداد الخيرية – جنوب افريقيا وتكية أم علي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه القافلة البرية عبرت ظهر اليوم من جسر الملك حسين تمهيدا لايصالها لاهلنا في غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع.

وبين أن هذه القافلة هي استمرار للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، بسبب الظروف الراهنة التي يمرون بها وقد تم تجهيز هذه القافلة بمواد غذائية وإغاثية ليصار توزيعها على القطاع.

وأكد الشبلي على استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برّا وجوّا الى القطاع للوقوف بجانب أهلنا في غزة.

وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo..
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