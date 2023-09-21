الخميس 21 أيلول 2023
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الأردن يشارك كضيف شرف بمهرجان ومزاد ليوا للتمور في أبو ظبي

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الأردن يشارك كضيف شرف في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في أبو ظبي
يشارك الأردن كضيف شرف في مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي يعقد في ليوا في أبو ظبي في دورته الثانية وتشارك جمعية التمور الأردنية JODA في القرية الأردنية في هذا المهرجان مع سبع منتجين للتمور الأردنية ومنتجاتها وتعتبر هذه التظاهرة التي تحقق النجاح عاما بعد عام منصة يلتقي عليها أصحاب المصالح في قطاع التمور في اطار من المنافسة المهنية العالية المستوى ما يعمل على تطوير هذا القطاع على نطاق إقليمي وعالمي ويتضمن المهرجان مسابقات لجميع أصناف التمور وتم هذا العام ادخال تمور المجهول الأردنية ضمن دائرة المزاد والمنافسة ومن المتوقع ان يحقق الأردن مركزا متقدما في هذه التظاهرة نظرا للمزايا والصفات التي تمتاز بها تمور المجهول الأردنية وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية بجزيل الشكر والتقدير للمنظمين ولدولة الامارات العربية المتحدة على استضافة الاردن وتقديم الدعم وتسهيل المشاركة الأردنية في هذا المهرجان الهام وهذا يؤكد على خصوصية وعمق العلاقة بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة وبين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.اضافة اعلان
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