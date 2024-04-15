الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جديدة على شمال غزة

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الأردن ينفذ 3 إنزالات جديدة على شمال غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين 15 نيسان 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.  اضافة اعلان

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 83 إنزالاً جوياً أردنياً، 186 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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