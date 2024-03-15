الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على شمال غزة

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في إطار المساعي الدولية والإقليمية التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ولمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية التي يمرون بها خلال شهر رمضان المبارك، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على روح التعاضد والتضامن بين أبناء الشعبين الشقيقين، وتلبية للاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع.وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالاً جوياً أردنياً، و63 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.