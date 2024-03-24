الأحد 24 آذار 2024
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الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول

إنزال جوي
الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول
في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57 إنزالاً جوياً أردنياً، 86 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 
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