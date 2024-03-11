الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على غزة

القوات المسلحة: 7 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة
الأردن ينفذ 7 إنزالات جديدة على غزة
نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الاثنين، 7 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.

واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة.اضافة اعلان

وشاركت في العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكيا.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 
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