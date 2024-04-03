الأربعاء 03 نيسان 2024
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الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

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الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

 في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

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وتمت عملية الإنزال من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 69 إنزالاً جوياً أردنياً، و139 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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