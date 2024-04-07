الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

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الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 7 نيسان 2024، (8) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

 

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 إنزالاً جوياً أردنياً، 154 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 
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