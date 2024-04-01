الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية
الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية
نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين 1 نيسان 2024، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة.اضافة اعلان

 

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

 

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

 

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 66 إنزالاً جوياً أردنياً، 126 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

منذ1 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

منذ1 ساعة
أعلام الأردن

عشائر الجبور ترفض التشكيك بموقف الأردن حيال العدوان على غزة

منذ1 ساعة
FRlfQotXEAA1uyi

نصفها متعلق بعمليات أمنية في الشمال.. 58 إشاعة في الأردن خلال آذار

منذ2 ساعة
OfficialHM

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

منذ2 ساعة
أعلام الأردن

الأردن صوت الحكمة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 