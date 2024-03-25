الإثنين 25 آذار 2024
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الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

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الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول
نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة، وطائرة بريطانية والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 58 إنزالاً جوياً أردنياً، و93 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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