الأردن ينقل خبراته في "مكافحة الأوبئة" إلى اليمن

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وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤخرًا، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء.وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من التجربة الأردنية في تأسيس مركز وطني معني بالصحة العامة.واطلع الوفد اليمني على آلية العمل في المركز ومهامه، ودوره الكبير في مجال الصحة العامة، وأهم الإنجازات التي حققها في المدة الماضية، والتحديات البارزة التي رافقت مرحلة تأسيسه.ويسعى المركز دائما إلى بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية تحت شعار "شركاء من أجل الأمن الصحي".(بترا)