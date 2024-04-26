الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن.. 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً الخميس

وفاة اربعينية بحادث سير بالكرك
سيارة إسعاف

قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الجمعة، إن استمرار نزيف الدم على الطرقات نتيجة حوادث السير ، أفقدنا سبعة أرواح بريئة و(٣٢) إصابة نتيجة (٥٢١) حادثاً مرورياً يوم أمس.

وأفادت إدارة السير عبر منشور لها في حسابها بفيس بوك: "كل هذه الحوادث كانت نتيجة لمخالفات خطرة استهتر مرتكبوها، فتسببوا بحوادث قاتلة، أحدهم كان غير مرخص بالقيادة قانوناً، وبعضهم كان من مكرري المخالفات الخطيرة، كقطع الاشارة الضوئية، وتجاوز السرعات المقررة ، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة".

ونوهت الإدراة إلى أنها تعمل وعلى مدار الساعة لتوفير السلامة لكل مستخدمي الطريق.

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وأكدت حرصها على منع كل هذه المخالفات والتصدي لها، مشددة على أن التعاون والالتزام ونبذ مثل هذه المخالفات هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأرواح والممتلكات، في حين أن عدم الالتزام بقواعد السير، سيبقى يؤرق مضاجعنا ويُفقدنا الأحباب والأصحاب.

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