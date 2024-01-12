الأرصاد: أجواء باردة واستمرار هطول الأمطار في الأردن

اضافة اعلان

شهدت مناطق المرتفعات الجبلية في معظم المحافظات والعاصمة عمان الجمعة، تشكلا للضباب الكثيف، ما أدى الى مدى الرؤية الأفقية بسبب ملامسة الغيوم والضباب لسطح الأرض في عدة مناطق.وبحسب تقرير الارصاد الجوية تبقى الأجواء اليوم، باردة وغائمة في أغلب المناطق مع استمرار هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المنطقة الشرقية، تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد، خاصة في شمال المملكة، بينما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.وأهابت مديرية الأمن العام بأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.وأكّدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية.كما أكّدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.