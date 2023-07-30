الأحد 30 تموز 2023
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الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد نهاراً حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان
 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة. 
التحذيرات يوم الاحد
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
اما يوم غد الاثنين نهاراً: يطرأ ارتفاع على الحرارة حيث تعود الأجواء ما بين حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة.
تحذيرات يوم الاثنين
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
وننوه بأنه ولمتابعة آخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo على شبكة الإنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER.
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