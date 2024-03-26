الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرصاد: هذه الأيام سنشعر بها بالدفء "نوعا ما"

طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)
طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)

صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد ال خطاب بان التحليلات للنماذج العددية واعتبارا من يوم غد الثلاثاء تشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي حيث من المتوقع يومي الأربعاء والخميس حيث سنشعر بالدفء نوعا ما في هذه الأيام.

اضافة اعلان

 

وتابع "من المتوقع ان تسجل درجات  الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ٣ الى ٦ درجات مئوية ، فمن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان من ٢٢ الى ٢٦ درجة مئوية  بينما المناطق المنخفضة مثل الاغوار والعقبة والبحر الميت تسجل الحرارة العظمى ما بين 27 الى 32 درجة مئوية ".
واضاف ال خطاب بان نماذج محاكاة الغلاف الجوي تشير  الى انه من المتوقع ان تتاثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد .

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

الملك يبحث مع غوتيريش الأوضاع الخطيرة في غزة

منذ10 ساعة
الملك يستقبل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب وطاقمه

منذ10 ساعة
63846971938259114530

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

منذ12 ساعة
الصفدي خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة في عمان

الصفدي: قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال

منذ12 ساعة
6bdca90a-24f1-45ad-9a7d-1bc8046a987b

الصفدي يبحث مع وزير ألماني العلاقات الثنائية وحرب غزة

منذ13 ساعة
الجامعة الأردنية

"الأردنية" تحقق قفزات نوعية في مشروعها للتحول الرقمي سعيا للعالمية

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ5 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ5 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 