الأشغال: افتتاح مشروع طريق النقب - الحميمة خلال الأسبوعين المقبلين

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تفتتح وزارة الأشغال العامة والإسكان طريق النقب - الحميمة الواقع على الطريق الصحراوي، الذي يربط مدينة العقبة بالعاصمة عمان وبقية المحافظات أمام حركة السير خلال الأسبوعين المقبلين.وقال الناطق الإعلامي بالوزارة عمر المحارمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق النقب - الحميمة بنهاياته، مبينا أنه تم تقسيم العمل في المشروع الى جزئين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة.وأشار الى انه تم خلع الطبقات الأسفلتية القائمة وطبقات الرصف، وصولا الى تنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الأسفلتية بسماكة 21 سم بحسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.وتشمل الأعمال ايضا، بحسب المحارمة، توسعة المسارب القائمة لتصبح 3 مسارب وكتفاً للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي.--(بترا)