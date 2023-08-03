الخميس 03 آب 2023
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الأشغال تتعامل مع ملاحظات حول عدد من الجسور والطرق

الأشغال تتعامل مع ملاحظات حول عدد من الجسور والطرق
الأشغال تتعامل مع ملاحظات حول عدد من الجسور والطرق
تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة مع عدد من الملاحظات في مختلف مناطق المملكة، واستكملت العمل على عدد من المشاريع التي من شأنها رفع سوية الطرق والجسور ضمن اختصاص الوزارة.اضافة اعلان

ففي محافظة مادبا نفذت كوادر مديرية أشغال مادبا أعمال فتح طريق السواعدة وهو طريق زراعي ضمن قرية مليح من أراضي ذيبان طوله ٧٥٠ متر تم فتحه خدمة للمزارعين للوصول الى اراضيهم ، كما تم استكمال اعمال تنظيف العبارات وجوانب الطرق في منطقة صياغة-الأغوار، إضافة الى تنظيف عبارات وجوانب الطريق بين منطقتي الفيصلية -صياغة .
وفي محافظة الكرك نفذت مديرية أشغال الكرك أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية لطريق القصر-الربة، كما تم استكمال اعمال طريق مستوعبات القمح في منطقةالقطرانة.
 وفي محافظة الزرقاء تم تنفيذ أعمال جابيون وأجنحة عبارات على طريق الاسمنت بمنطقة الظليل والبدء بتنفيذ أعمال تصريف مياه امطار ضمن عطاء الطرق الزراعية .
وفي محافظة المفرق تم العمل على دهان طريق المفرق - السعيدية - الخالدية، كما تم استكمال اعمال حديد approach slab و أعمال الربراب وصيانة الحواجز الجانبية لجسر الخالدية.
كما تم العمل على معالجة الانزلاقات في منطقة الجعيدية في محافظة البلقاء، وفي لواء الرمثا تم صيانة ابو البصل القروي، كما تم تركيب علامات قابله للطي على تقاطع مرج الحمام بالعاصمة عمان كجزء من اعمال تعزيز عناصر السلامة العامة على مختلف طرق المملكة.
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